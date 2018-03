I Vini delle Langhe protagonisti ad Arte e Gusto

Mercoledì 14 marzo 2018 nei locali di Arte e Gusto, h. 20,00 si terrà l’evento: I Vini delle Langhe i Vini dell’Az. Agricola F.lli Seghesio.

I grandi vini Piemontesi dell’Az. Agricola F.lli Seghesio saranno ospiti della Wine and Food Academy di Parma nei locali di Arte e Gusto in via Emilia Est 87, Parma.

Sarà presente il produttore Riccardo Seghesio.

Lo chef Alfonso Francese, di “Arte e Gusto”, preparerà un ricco menù ispirandosi alla cucina regionale piemontese.

Antipasti: Tartara di Fossona su letto di misticanza, tomino, vitello tonnato e verdure sott’olio.

Prima portata: Agnolotti al sugo d’arrosto.

Secondo: Brasato di Fassona al Barolo.

Dessert: Mousse al gianduia

I Vini: Dolcetto d’ Alba, Barbera d’Alba “Vigneto della Chiesa”, Barolo “La Villa”.

L’evento, il quarto dei sei previsti, si inserisce nella rassegna: “Vignaioli e territori s’incontrano a tavola! Sei cene con abbinamento cibo-vino a percorso didattico”.

La rassegna è organizzata dalla “Food and Wine Academy” di Parma, associazione alla quale hanno aderito numerosi esponenti del mondo enogastronomico regionale e nazionale.

L’Associazione è nata con lo scopo di stimolare e promuovere il dibattito sui temi dell’enogastronomia a Parma, Città Creativa per la Gastronomia UNESCO.

Sei momenti conviviali, sette piccoli produttori di vini rispettosi dell’ambiente con un’importante impronta enogastronomica e un percorso formativo che si svilupperà in serate tematiche alla scoperta di territori che si svolgeranno tutti presso i locali di Arte & Gusto, con i vini dei vignaioli partecipanti e i menu preparati dallo chef Alfonso Francese.

Saranno trattati i concetti di terroir e le pratiche produttive, mentre, di volta in volta, si approfondiranno interessanti aspetti inerenti alla sensorialità e gli abbinamenti gastronomici.

La conduzione delle serate e l’aspetto didattico sono curati da Paolo Tegoni, Enogastronomo e Docente in Cultura del vino e Terroir, dell’Università di Parma.