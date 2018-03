“Musica alle Terme”: rassegna di musica classica con “I Musici di Parma” a Salsomaggiore da marzo a giugno. Ecco il programma

“Musica alla Terme”. Una rassegna di musica classica i cui protagonisti sono giovani artisti di talento, futuri protagonisti del panorama musicale in Italia e all’estero. Sono gli allievi dell’Accademia de I Musici di Parma, con sede a Salsomaggiore Terme, che per tre mesi, a partire dal 17 marzo, promuove 14 appuntamenti alla scoperta della

musica, dei suoi protagonisti e strumenti che verranno raccontati, sera dopo sera, dal vivo, in un

rapporto diretto e coinvolgente con il pubblico.

“Musica alle Terme”, giunta alla 7ª edizione, è il momento in cui il duro lavoro che i giovani musicisti affrontano durante l’intero anno accademico all’interno dell’Accademia viene presentato al pubblico.

Ore di studio individuale e di confronto con i docenti dei corsi di alto perfezionamento, con l’obiettivo di formare artisti e a prepararli alla professione. Un lavoro che in questi ultimi tre anni ha portato frutti eccellenti come Alex Elia vincitore del concorso di prima tromba presso l’Orchestra Filarmonica di Rotterdam, Davide Gibellato vincitore del concorso di violino di fila all’Orchestra “La Fenice” di Venezia, Corinne Curtaz vincitrice del concorso di violino di fila presso l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e Guido Guidarelli vincitore del ruolo di prima tromba pressol’Orchestra Regionale della Toscana.

Si parte sabato 17 marzo, nel Duomo di San Vitale a Salsomaggiore Terme, ore 21, per il primo dei 14 concerti in programma per l’edizione 2018. In programma lo Stabat Mater per soli e orchestra di G.B. Pergolesi e il Gloria per soli, coro e orchestra di A. Vivaldi eseguiti da I Musici di Parma diretti dagli allievi della classe di direzione d’orchestra dell’Accademia, guidati dal maestro Daniele Agiman e affiancati dal Coro Città di Parma, diretto dal m° Simone Campanini.

“Musica alla Terme” prende il suo nome dalla sede in cui si terranno i concerti, Palazzo delle Terme Berzieri, un gioiello architettonico all’interno del quale, grazie al lavoro de I Musici di Parma con il Consorzio Berzieri, è stata riqualificata un’intera ala. E alla Città in cui si svolge, Salsomaggiore Terme. I Musici di Parma hanno saputo, infatti, costruire un legame forte di sinergia con la città, investendo sul territorio, che ospita sia l’Accademia sia il Salso SummerClass & Festival, il festival dei Musici di Parma, che animerà durante l’estate le terme, le piazze, i palazzi, i teatri e i castelli di Salsomaggiore Terme. Un festival giunto alla sua IX edizione, che si aprirà a metà giugno, di cui la rassegna Musica alle Terme si pone dunque come preludio.

14 i concerti in programma, a cui si aggiungono 4 incontri, nell’Auditorium della sede dell’Accademia dei Musici di Parma, con il responsabile artistico del celebre Club dei 27, Paolo Zoppi: occasioni per approfondire, guidati dalla conoscenza preziosa e intrigante di Zoppi, personaggi e avvenimenti storico-letterari che hanno influenzato i librettisti e i musicisti nella realizzazione delle più celebri opere italiane. I 14 concerti, tutti a ingresso gratuito, offriranno un’esperienza musicale, sonora e narrativa al tempo stesso, con il racconto dal vivo della storia, dei

segreti e delle invenzioni che hanno contribuito a far nascere e progredire gli strumenti musicali come li conosciamo oggi. Protagoniste, le classi di direzione d’orchestra, violino, tromba, clarinetto, flauto e oboe dell’Accademia dei Musici di Parma e i loro docenti, affermati musicisti di caratura internazionale, da Christoph Hartmann, oboe dei Berliner Philharmoniker alla prima tromba dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Andrea Lucchi, dal direttore d’orchestra Daniele Agiman al primo flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala, Marco Zoni, e ancora i violinisti Stefano Pagliani e Marco Ferri e il clarinettista Stefano Conzatti. Nomi importanti che ilvalore programmatico e la qualità de I Musici di Parma ha saputo conquistare, coinvolgendoli attivamente nel corso degli anni, tanto durante il Festival, quanto nelle attività dell’Accademia.

Ospiti della rassegna anche il Coro Città di Parma, diretto da Simone Campanini, che aprirà la serie, e la Milano Strings Academy, che sarà diretta dal maestro Michelangelo Cagnetta e gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Bariano (BG) diretti da Francesco Panico. Tra i tanti appuntamenti da non perdere, lunedì 30 aprile, Histoire du soldat, musiche di I.F. Stravinskij, che vedrà anche la partecipazione straordinaria del musicista e attore Marco Caronna.

La rassegna si concluderà domenica 17 giugno, con il 14° ed ultimo concerto, dal titolo Il doppio di Bach, che segna anche l’apertura, in anteprima, della IX edizione del Salso Summer Class & Festival. Un violinista d’eccezione, Klaidi Sahatçi, e suo figlio di soli 11 anni, Alexander Sahatçi, già vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, saranno accompagnati da I Musici di Parma ed eseguiranno brani di J.S. Bach, J. Haydn, C. Saint Saens e P. de Sarasate.

«Il confronto con il pubblico mediante il concerto è il momento più importante in un percorso formativo di un giovane musicista», spiega il Direttore Artistico Carlo D’Alessandro Caprice.

«Fornire ai giovani talenti musicali di domani la possibilità di affinare le proprie doti e di acquisire competenze tecniche e caratteriali in grado di garantire loro un reale futuro professionale, ai livelli più alti possibili, è il nostro obiettivo e la nostra vocazione. Quest’anno ho voluto inserire alcune novità, come la presenza di giovanissimi musicisti: Alexander Sahatçi, un ragazzo di 11 anni, già vincitore di concorsi nazionali ed internazionali che ha la capacità e la bravura di suonare, in modo eccellente, sia il pianoforte che il violino, ne è un esempio. E ancora la

presenza di musicisti provenienti dalle scuole medie della provincia di Bergamo e di Milano, evidenziando come il fare musica sia un momento di forte aggregazione e stimolo nella formazione delle nuove generazioni. Altra novità è la presenza dell’orchestra I Musici di Parma in alcuni dei concerti in stagione collegata alla programmazione del corso di direzione d’orchestra del M° Daniele Agiman. Una formula molto innovativa con una programmazione ampia e variegata che permette ai direttori di poter affrontare un repertorio che spazia dalla musica sacra alla musica contemporanea, favorendo una formazione a 360°».

La rassegna è organizzata dall’Associazione I Musici di Parma, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Salsomaggiore Terme e il Consorzio Terme Berzieri.

IL PROGRAMMA

# Sabato 17 marzo

Salsomaggiore Terme (PR), Duomo di San Vitale, Viale Valentini n.6, ore 21,00

Concerto di Pasqua

La Musica della Passione

I Musici di Parma con gli allievi della classe di Direzione d’Orchestra del M° Daniele Agiman

Coro Città di Parma diretto dal M° Simone Campanini

Stabat Mater per soli e orchestra di Giovanni Battista Pergolesi

Con Francesca Martini, soprano e Alessia Beraldo, mezzosoprano

Gloria per soli, coro e orchestra in re maggiore, RV 589 di Antonio Vivaldi

Con Francesca Cucuzza, soprano, Eleonora Fratus, soprano e Alessia Beraldo, mezzosoprano

# Sabato 7 aprile

Salsomaggiore Terme (PR), I Musici di Parma Academy, Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

Paolo Zoppi racconta La traviata: “Quante Violette?”

Incontro con Paolo Zoppi

L’incontro sarà preceduto alle ore 15,30 e 16,30 dalle visite guidate alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia

Verd&Acque. Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Domenica 22 aprile

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

I Concerti dell’Accademia – I MUSICI DI PARMA

Con I Musici di Parma e gli allievi delle classi di Violino, Tromba, Flauto e Oboe

Introduzione al Concerto a cura del M° Daniele Agiman

Il concerto sarà preceduto alle ore 17,00 dalla visita guidata alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia Verd&Acque.

Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Sabato 28 aprile

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

The Sound of the Future

Concerto degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Bariano (BG) diretti dal M° Francesco Panico

Il concerto sarà preceduto alle ore 15,30 e 16,30 dalle visite guidate alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia

Verd&Acque. Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Domenica 29 aprile

Salsomaggiore Terme (PR), I Musici di Parma Academy, Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

Paolo Zoppi racconta Madama Butterfly: “La tenue farfalla”

Incontro con Paolo Zoppi

L’incontro sarà preceduto alle ore 17,00 dalla visita guidata alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia Verd&Acque.

Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Lunedì 30 aprile

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 21,00

L’Histoire du soldat

Musiche di Igor’ Fëdorovič Stravinskij

I Musici di Parma con gli allievi della classe di Direzione d’Orchestra del M° Daniele Agiman

Con la partecipazione di Marco Caronna, voce recitante4

# Martedì 1 maggio

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

I Concerti dell’Accademia – IL CLARINETTO & IL VIOLINO

Con gli allievi delle classi di Clarinetto e di Violino

Introduzione al Concerto e al Clarinetto a cura del M° Stefano Conzatti e del M° Marco Ferri

Il concerto sarà preceduto alle ore 17,00 dalla visita guidata alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia Verd&Acque.

Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Sabato 5 maggio

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 21,00

I Concerti dell’Accademia – IL FLAUTO

Con gli allievi della classe di Flauto

Introduzione al Concerto e al Flauto da parte del M° Marco Zoni

# Domenica 13 maggio

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

The Sound of the Future

Milano Strings Academy diretti dal M° Michelangelo Cagnetta

Il concerto sarà preceduto alle ore 17,00 dalla visita guidata alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia Verd&Acque.

Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Sabato 19 maggio

Salsomaggiore Terme (PR), I Musici di Parma Academy, Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

Paolo Zoppi racconta La Cenerentola: “Da Rodopis a Cinderella”

Incontro con Paolo Zoppi

L’incontro sarà preceduto alle ore 15,30 e 16,30 dalle visite guidate alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia

Verd&Acque. Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Sabato 19 maggio

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 21,00

I Concerti dell’Accademia – LA TROMBA

Con gli allievi della classe di Tromba

Introduzione al Concerto e alla Tromba da parte del M° Andrea Lucchi

# Sabato 26 maggio

Salsomaggiore Terme (PR), I Musici di Parma Academy, Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

Paolo Zoppi racconta Aida: “Questa sconosciuta”

Incontro con Paolo Zoppi

L’incontro sarà preceduto alle ore 15,30 e 16,30 dalle visite guidate alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia

Verd&Acque. Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Domenica 27 maggio

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 18,00

I Concerti dell’Accademia – IL FLAUTO

Con gli allievi della classe di Flauto

Introduzione al Concerto e al Flauto da parte del M° Marco Zoni

Il concerto sarà preceduto alle ore 17,00 dalla visita guidata alle Terme Berzieri a cura dell’agenzia Verd&Acque.

Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

# Sabato 2 giugno

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 21,00

I Concerti dell’Accademia – IL DIRETTORE D’ORCHESTRA

Concerto Lirico

Musiche di W. A. Mozart, G. Rossini e G. Verdi

Con I Musici di Parma e gli allievi della classe di Direzione d’Orchestra

Introduzione al Concerto da parte del M° Daniele Agiman

# Domenica 10 giugno

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 21,00

I Concerti dell’Accademia – IL VIOLINO

Con gli allievi della classe di Violino

Introduzione al Concerto e al Violino da parte del M° Stefano Pagliani

# Mercoledì 13 giugno

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo Berzieri, Piazza Lorenzo Berzieri, ore 21,00

I Concerti dell’Accademia – L’OBOE

Con gli allievi della classe di Oboe

Introduzione al Concerto e all’Oboe da parte del M° Christoph Hartmann

# Sabato 16 giugno

Tabiano Terme, Piazza Verdi, ore 21,00.

I Concerti dell’Accademia – LA TROMBA

Con gli allievi della classe di Tromba del M° Andrea Lucchi

# Domenica 17 giugno

Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo dei Congressi, Sala delle Cariatidi, Viale G. Romagnosi n. 7, ore 18,00

Anteprima Salso Summer Class & Festival 2018

Il doppio di Bach

Klaidi Sahatçi e Alexander Sahatçi con I Musici di Parma

Musiche di J.S.Bach, J. Haydn, C. Saint Saens e P. de Sarasate

Il concerto sarà preceduto alle ore 17,00 dalla visita guidata al Palazzo dei Congressi a cura dell’agenzia

Verd&Acque. Costo a persona visita guidata: adulti euro 5,00, gratis per i minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita: tel. +39 0524 83377 / e-mail: info@verdeacque.it

*Tutti i concerti sono a d ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

**La direzione si riserva il diritto di modificare il programma di Musica alle Terme senza preavviso e per qualsiasi

ragione. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate a mezzo stampa e sul sito de I Musici di

Parma.

Per Info: IAT Salsomaggiore Terme – 0524 580211 – info@portalesalsomaggiore.it

INFORMAZIONI VISITE GUIDATE:

Terme Berzieri: 7-22-28-29 aprile e 1°-13-19-26-27 maggio. Durata visita: 1 ora

Palazzo dei Congressi: 17 giugno. Durata visita: 1 ora

Biglietto: euro 5,00 adulti, gratis per i minori di 10 anni

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita guidata: tel. +39 0524 83 377 / e-mail:

info@verdeacque.it

Le visite guidate si effettueranno esclusivamente al raggiungimento di n. 15 partecipanti.