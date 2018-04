Adotta Bella, incrocio Pastore scozzese/ Collie, da troppo tempo in gabbia

Si chiama Bella, incrocio Pastore scozzese/Collie, dolce ed affettuosa.

Bella è chiusa in una gabbia da troppo tempo, facciamola uscire.

E’ una cagnolina anziana di taglia media, si trova in Puglia ad Andria ma per una bella adozione la portiamo ovunque nel Nord Italia.

Si affida sterilizzata, vaccinata e con microchip e test ehrlichia e leishmania, previo controllo pre affido.

Verranno fatti firmare i documenti di adozione con consegna documento di identità e codice fiscale. Massima serietà.

E’ gradita telefonata/email di presentazione.

Per info, altre foto e video:

ADOTTAMI COL CUORE ONLUS

335.6820245

Email: info@adottamicolcuore.com