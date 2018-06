Piazza Indipendenza a Corcagnano, lunedì 18 giugno al via i lavori

Inizieranno lunedì 18 giugno i lavori di riqualificazione di piazza Indipendenza a Corcagnano, il cui progetto ha visto un’ampia condivisione con la cittadinanza e i residenti, attraverso incontri pubblici e confronti anche con i rappresentanti del Consiglio dei Cittadini Volontari di Vigatto, organizzati dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Michele Alinovi.

Il progetto, rientrante nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e in particolare negli interventi di riqualificazione di borghi, strade, marciapiedi e vari, comporta una spesa complessiva di 290.000 euro ed è stato pensato dall’Amministrazione Comunale proprio tenendo conto delle esigenze espresse dai cittadini e dai CCV.

In particolare, durante l’esecuzione dei lavori, che si concluderanno a fine 2018, verrà garantito il consueto mercato settimanale, che troverà spazio nella zona di fronte al Municipio, tenendo conto della grande importanza che lo stesso riveste per la frazione e i suoi abitanti.

In generale, la riqualificazione della piazza prevede la realizzazione di una zona dedicata esclusivamente ai pedoni, rivolta verso via Langhirano, ed una zona dedicata alla sosta verso vicolo Soragna, che è stata pensata in modo da regolamentare il traffico interno, con posti auto definiti da apposita segnaletica orizzontale e verticale così da impedire l’uso distorto del parcheggio, spesso utilizzato per aggirare il semaforo.

La parte destinata a parcheggio si estende per una superficie pari a circa 1.300 metri quadrati.

La collocazione del mercato settimanale, nel rispetto di una tradizione ormai consolidata, è prevista in maniera perpendicolare a via Langhirano, con opportune strutture di supporto.

E’ inoltre in programma il potenziamento del verde, la posa di nuove panchine, la realizzazione di un adeguato sistema di illuminazione e una serie di rampe inclinate che renderanno la nuova area pavimentata facilmente accessibile anche agli utenti disabili.