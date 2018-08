PD: “Nessuno stumentalizzi la violenza sessuale di Parma”

Abbiamo appreso con orrore la notizia della violenza sessuale di gruppo perpetrata ai danni di una giovane ragazza nella nostra città (LEGGI).

Purtroppo Parma, ancora una volta, si ritrova sulle prime pagine dei giornali per l’ennesima violenza compiuta ai danni di una donna.

Desideriamo, come prima cosa, esprimere la nostra più profonda solidarietà alla vittima e alla sua famiglia.

Auspichiamo che la giustizia faccia rapidamente il proprio corso e che giunga a severe condanne per chi compie un reato tanto odioso quale è la violenza sessuale.

Ci auguriamo, infine, che nessuno, soprattutto tra chi riveste incarichi istituzionali, strumentalizzi questa triste vicenda per la propria campagna elettorale permanente, ma piuttosto che ognuno faccia la propria parte affinché episodi come questi non si ripetano.

PD Parma