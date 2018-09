Ciao a tutti, mi chiamo Lillo!!

Sono un cucciolotto di 7 mesi, futura taglia piccola.

Sono arrivato al nord dalle strade della Puglia: una famiglia mi avrebbe dovuto portare con loro ma all’ultimo hanno deciso di non adottarmi.

Cerco urgentemente casa.

Sono bravo al guinzaglio e in casa, inizialmente un po’ timido, ma come mi lascio andare divento dolce come il miele.

Venite a conoscermi, mi trovo a Parma!

x info Gigliola: chiamate o messaggi al numero 339 5702471