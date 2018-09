“La camminata con gli angeli” per la sicurezza e la solidarietà

Presentata la 1a edizione della “CAMMINATA CON GLI ANGELI”, che si svolgerà Domenica 23 settembre a Parma.

L’ evento che è organizzato dalla Sezione locale dei City Angels con il Patrocinio del Comune di Parma è stato presentato stamattina in conferenza stampa in Municipio.

Parma, 18 settembre 2018. La manifestazione alla sua prima edizione è un evento sia per promuovere le attività di volontariato dell’Associazione City Angels sia per condividere con l’intera cittadinanza un pomeriggio domenicale all’insegna del benessere, della solidarietà e della presenza.

La Sezione locale di Parma dei City Angels organizza quindi domenica 23 settembre una camminata benefica non competitiva, aperta a tutti, di 5 km, in quartiere San Leonardo, con partenza e ritrovo dalla propria sede (p.le Rastelli 27/b, zona via Brescia).

La camminata, a passo libero, “toccherà” alcune delle strade più vicine alla sede dell”Associazione a testimonianza della presenza costante degli “angeli” con la giubba rossa e il basco blu su un quartiere spesso “difficile”.

Un “serpentone” di persone, di bambini, di famiglie che vorranno condividere con gli i “City Angels” un pomeriggio di festa insieme. Riempire il quartiere con allegria.

Il City Angels è un volontario in prima linea. E, in particolare, è un volontario di strada d’emergenza: in queste parole è racchiusa l’essenza di tutta la nostra opera umanitaria. Le parole stampate sul nostro logo sono “solidarietà e sicurezza”.

La nostra missione è aiutare chiunque abbia bisogno sulla strada, a cominciare dai senza fissa dimora, dagli emarginati, dagli sbandati, dai più deboli quali donne, anziani, bambini e animali.

Ogni sera, dal martedì al venerdì – dalle 21 a mezzanotte, è in servizio una squadra che si muove in cerca di persone bisognose, con la missione di ascoltare ed aiutare nei limiti del possibile chiunque necessiti di aiuto e/o primo soccorso.

Operiamo generalmente nelle zone che presentano le maggiori problematiche sociali.

Domenica 23 settembre unisciti a noi!

La camminata di 5 km si svolgerà lungo un percorso urbano.

Ritrovo – ore 15,45 – presso la sede dei City Angels sita in piazzale Rastelli. La partecipazione è assolutamente gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza.

Il percorso si snoderà tra via Brescia – via Trento – parcheggio Interdespar – Eurotorri – via Paradigna – Parco Nord – via Naviglio Alto – via Cuneo – via Savona – via Verona – via Pasubio e ritorno in piazzale Rastelli dove saranno previsti i Giochi di Gommaland per i bambini e ristoro per tutti i partecipanti.

“Con il tempo siamo diventati una realtà ben consolidata a Parma – sottolinea il coordinatore Giancarlo Ruberti – contiamo più di una ventina di volontari e abbiamo creato con la città e le varie Istituzioni locali un’ottima sinergia. La camminata con gli angeli, che vorremmo diventasse tradizione della nostra città, ha come obiettivo quello di creare un percorso condiviso con il mondo del volontariato, creando diversi spunti di riflessione, dalla socializzazione alla dissuasione del crimine”.

Per partecipare all’evento chiamare il numero 338 6176296 oppure presentarsi direttamente domenica 23 settembre ore 15,45 presso la sede dei City Angels, piazzale Rastelli 27/b.