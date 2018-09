Stop Euro 4, Rainieri: “La Regione ci sta ripensando, Pizzarotti fa il talebano”

“Mentre dalla Regione sono arrivati, una volta tanto, segnali di buon senso, Pizzarotti torna a fare il talebano dell’aria pulita anche se il suo provvedimento gli serve solo per fare cassa”. Questo il duro commento del Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri riguardo il provvedimento del Comune di Parma che conferma il blocco dei diesel euro 4 all’interno dell’anello delle tangenziali di Parma da ottobre a marzo.

“Meno di una settimana fa il Governatore Bonaccini ha aperto a una possibile deroga essendo rimasta l’Emilia-Romagna l’unica Regione del bacino padano a voler insistere su un blocco di automezzi relativamente recenti che, a fronte di molto esigui miglioramenti sulla salubrità dell’aria nelle città, provocherebbe enormi disagi specie ai cittadini meno abbienti e a tanti commercianti e artigiani. Attendiamo pertanto speranzosi che l’amministrazione regionale faccia veramente marcia indietro seguendo le indicazioni della Lega – ha quindi proseguito il Consigliere regionale leghista – Il Sindaco Pizzarotti, invece, piuttosto di ammettere che ogni tanto anche i suoi avversari brutti, sporchi e cattivi hanno ragione, preferisce fare l’estremista ambientale.

La sua storia politica però insegna che il suo furore ideologico ambientalista non è poi così puro. Infatti, come nella battaglia contro l’inceneritore che pur gli fruttò la poltrona su cui ancora purtroppo siede, ha ceduto alle lusinghe di Iren, dietro i nuovi più stringenti limiti invernali alla circolazione urbana c’è la volontà di far aumentare le contravvenzioni”.