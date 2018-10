Il “Marsala Magic Tour” parte dal locale Arte & Gusto Parma

Dopo Parma il tour, promosso dalla Wine and Food Academy, toccherà Cantù, Lugano e Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

Al via la prima delle quattro tappe previste del Marsala Magic Tour, si parte da Parma mercoledì 17 ottobre alle ore 20 nei locali gourmet di Arte & Gusto in Via Emilia Est, 87 a Parma.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalle cantine di Marsala del territorio siciliano su richiesta degli enologi Luciano Parrinello e Massimiliano Barbera i quali hanno aderito al programma annuale di eventi promossi dalla Wine and Food Academy.

L’evento vede tra i patrocinatori le Strada del Vino Marsala – Terre d’Occidente, l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio e il Comune di Marsala.

I quattro appuntamenti di Marsala Magic Tour 2018

Mercoledì 17 ottobre 2018, Prima tappa – Ristorante Arte e Gusto, Parma.

Martedì 6 novembre 2018, Seconda tappa – Ristorante Il Garibaldi, Cantù (Co).

Mercoledì 7 novembre 2018, Terza tappa – Tarvernetta del Colorado, Lugano.

Giovedì 8 novembre 2018, Quarta tappa – Ristorante Le Proposte, Frazione Corano – Borgonovo Val Tidone (Pc).

I quattro appuntamenti rappresentano un unico momento di confronto e di riscoperta della cultura di un luogo, Marsala con la speranza che dagli incontri scaturisca un rinnovato interesse nei confronti di questo celebre vino che ha rappresentato e continua a rappresentare il fiore all’occhiello della produzione vitivinicola siciliana e nazionale.

Gli enologi Luciano Parrinello e Massimiliano Barbera, nella tappa parmigiana presenteranno sette diverse tipologie di Marsala e grazie alla loro esperienza, condurranno i wine lovers della Città Ducale nel fantastico mondo del Marsala permettendo di approfondirne la storia avvincente e le caratteristiche organolettiche uniche.

E in cucina? La brigata di Arte & Gusto guidata dallo chef Alfonso Francese, come previsto dal format dell’intero tour, preparerà un piatto della tradizione siciliana e abbinato a uno dei Marsala in degustazione.

Durante le quattro tappe, sarà l’occasione di degustare anche alcune varietà di olio e paté della cultivar Nocellara del Belice offerti dalla ditta: Az. Agricola Barbera Calogero, Campobello di Mazara (TP).

Programma della serata

Degustazione guidata dei seguenti vini:

Marsala Vergine Riserva – Intorcia Vini

Marsala Vergine – Casa Vinicola Arini

Marsala Superiore Oro Secco Riserva – Marco De Bartoli

Marsala Superiore Ambra Secco Riserva – Giuseppe Bianchi Distillati Srl

Marsala Superiore Oro Dolce Riserva – Cantine Pellegrino

Marsala Superiore Ambra Dolce – Casa Vinicola Arini

Marsala Superiore Rubino – Cantine Pellegrino

Menu

Antipasto: Crostini a base di Paté di olive e focaccia all’olio extravergine di oliva ottenuto da “Nocellara del Belice”.

Primo: Spaghetti alla Matarocco “pesto alla marsalese” Vino in abbinamento: Marsala Superiore Secco

Speciale Dessert: Scomposta alle amarene Fabbri con salsa rinforzata al Marsala.

Questo dolce è dedicato alla Lady Amarena 2018 incoronata a Rimini il 25 settembre.

La Wine and Food Academy nasce a Parma nel 2016 presso il locale gourmand “Arte & Gusto”. Frequentata, sin dal primo momento, da numerosi food lover, giornalisti locali e di tutto il territorio nazionale, questa vera e propria “Officina di Sapori e Saperi”, organizza periodicamente incontri con esperti e professionisti del settore, degustazioni di prodotti d’eccellenza, cene tematiche, presentazioni di libri e incontri con i vignaioli.

La Wine and Food Academy vuole essere un luogo deputato ad affrontare, a Parma Città Creativa per la Gastronomia UNESCO, un’ampia discussione sul buon vino e sul buon cibo, contribuendo ad alimentare il dibattito sull’enogastronomia di qualità.