Da oggi per gli specializzandi in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Parma sarà possibile un “affinamento” della propria formazione “sul campo”, con il Parma Calcio. Tutto questo grazie a una collaborazione tra Parma Calcio 1913 e Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia – Clinica Ortopedica, presentata questa mattina nella sede dell’Ateneo dal Rettore Paolo Andrei, da Stefano Perrone e Giulio Pasta, rispettivamente Direttore Operativo e Coordinatore dell’Area Medica del Parma Calcio 1913, da Giovanna Campaniello, Responsabile di Governo clinico, gestione del rischio e qualità dell’Azienda Ospedialiero-Universitaria, da Francesco Ceccarelli, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, e da Enrico Vaienti, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma.

L’accordo permetterà ai medici in formazione specialistica ortopedici-traumatologi, attraverso la frequenza costante nelle strutture del Parma Calcio, di completare la propria formazione accademica e professionale in Traumatologia dello Sport “sul campo” a contatto con atleti professionisti di alto livello e del Settore giovanile.

La loro quotidiana attività avrà sempre un affiancamento assistenziale da parte di medici specialisti/tutors del Parma Calcio (dott. Pasta e D’Ovidio) o della Clinica Ortopedica (prof. Pogliacomi), Unità Operativa dove gli specializzandi lavorano quotidianamente, già espressione di alti livelli assistenziali anche in Traumatologia dello Sport.

L’accordo di collaborazione, che è da considerarsi unico in Italia per le Scuole di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, si è potuto concretizzare e formalizzare grazie all’attenzione dell’Università di Parma e al sostegno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, ed è ulteriore testimonianza del “gioco di squadra” territoriale (imprenditori, istituzioni, cittadini) che fin dall’inizio ha accompagnato la “rinascita” del Parma Calcio.

La traumatologia dello sport

Le patologie e i traumi dell’apparato muscolo-scheletrico sono molto frequenti nella popolazione in ogni fascia d’età. La specializzazione in Ortopedia e la Traumatologia presenta caratteristiche peculiari rispetto alle altre discipline della medicina, e l’ampia gamma di indirizzi superspecialistici che garantisce una maggior possibilità occupazionale per i medici del settore e un’ampia attività di ricerca scientifica.

La Traumatologia dello Sport insiste in un ambito in continua espansione. Il numero di sportivi è in costante aumento, così come il numero delle discipline nelle quali è divenuto sempre più importante esprimersi con prestazioni ottimali anche in ambito amatoriale. Lo sportivo, inoltre, soprattutto se di alto livello, ha aspettative diverse dalla popolazione generale e si confronta costantemente con dirigenti, allenatori e preparatori; questo lo porta a sviluppare un profilo psicologico molto particolare che, sempre più spesso, lo induce a sottovalutare la propria salute, minimizzando talvolta l’infortunio a favore dell’attività sportiva e del risultato. Il medico traumatologo dello sport ha un ruolo fondamentale anche in questa chiave.