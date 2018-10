Blocco Euro 4, Fabbri (Lega): “Vittoria totale della Lega, pagliacciata del Pd che non ammette la sconfitta”

“La Lega ha vinto la battaglia sull’euro 4 e il Pd si arrampica sugli specchi per non ammettere la sconfitta totale. E’ stata una pagliacciata, una presa in giro nei confronti dei cittadini: prima hanno bocciato la nostra proposta, poi l’hanno applicata tale e quale e oggi, in aula, negano addirittura di aver fatto marcia indietro”.

Alan Fabbri è intervenuto in aula questa mattina durante l’Assemblea Legislativa commentando il dietrofront del Pd sulla questione del blocco dei veicoli euro 4 e del Piano aria.

“Il comportamento del Pd è stata una vera presa in giro: prima hanno bocciato in Commissione la proposta avanzata dalla Lega di eliminare l’euro 4 dal divieto di circolazione e poi, due giorni dopo, l’hanno applicata contraddicendo totalmente quello che avevano sostenuto fino al giorno prima”.

Per Fabbri “è una colpa continuare a pensare di poter fare qualsiasi cosa sulla testa dei cittadini perchè, come ha dimostrato il voto dello scorso 4 marzo, oggi i cittadini si informano, seguono le questioni e sanno difendere i propri diritti”. Il Pd ha preso una “deriva ambientalista forse mal consigliato da qualche dirigente o indirizzato da qualche associazione economicamente legata alla sinistra ha voluto anticipare i tempi sul piano aria, introducendo misure dannose per l’economia dei territori, prima delle vicine Veneto e Lombardia”, conclude Fabbri “ma non gli è andata bene questa volta e invece di ammettere l’errore la sinistra continua ad arrampicarsi sugli specchi negando anche di avere fatto retromarcia sulla questione”.

Ufficio Stampa Lega Nord Emilia Romagna