La chitarra dei Manowar sul palco del Campus Industry Music

Sabato 20 ottobre trepidante attesa per l’unica tappa italiana del tour europeo di Ross the Boss, tra i fondatori dei Manowar: apertura porte 19:00, Crystal Viper 20:00, Bullet 20:55, Ross The Boss Band 22:30. Prevendite attive (€25,00+d.p.) circuito Ticket One. Prezzo intero in cassa il giorno dell’evento: 30€.

È proprio Ross the Boss il protagonista indiscusso della settimana musicale di Parma: chitarrista e fondatore del gruppo The Dictators e dei Manowar è attualmente in tour in Europa per promuovere l’ultimo album solista, By Blood Sworn. Sabato 20 ottobre, il live si apre con la partecipazione dei Crystal Viper, band polacca di heavy metal completamente al femminile. A seguire, i Bullet, band heavy metal svedese fondata nel 2001, che non fa a meno di influenze grindcore e hardcore.

Alle 22.30 circa arriva invece il momento di assistere al palco infiammato dalla chitarra di Ross the Boss. Quest’ultimo si appassiona sin da molto piccolo alla musica e comincia a suonare la chitarra nel gruppo punk-rock The Dictators; ma la sua voracità è tale per cui in poco tempo abbandona il progetto per un gruppo glam rock, chiamati Shakin Street. E proprio durante un tour di supporto ai Black Sabbath e ai Blue Öyster Cult, conosce il roadie Joey DeMaio, con il quale decide di formare un nuovo gruppo di musica dura, ritmata, veloce che ancora non esiste all’epoca: nascono i Manowar, e con loro l’epic metal.

Ross rimane in questa formazione fino al Kings of Metal Tour del 1988-1989, dopo il quale decide di lasciare per dedicarsi a differenti progetti musicali. Il suo attuale progetto solista arriva con questo ultimo album a quota tre, dopo New Metal Leader e Hailstorm: By Blood Sworn non delude fan e ascoltatori, in quanto virtuosa riproposizione delle sonorità che l’hanno consacrato tra i chitarristi più famosi al mondo e interprete del metal più epico e vecchia scuola che ci sia.