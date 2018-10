La fibra ottica arriva a Corniglio

“Corniglio sarà uno dei primi comuni della provincia di Parma in cui partiranno i lavori per la fibra ottica. Gli interventi si concluderanno entro il 2019 e successivamente il servizio verrà fornito ai privati tramite gli operatori partner di Open Fiber.

La fibra ultraveloce sarà una risposta alle esigenze delle famiglie, delle imprese, dei professionisti, degli studenti e di tutti quelli che della rete ne hanno necessità. Sarà un’infrastruttura importantissima per tutti e un nuovo cammino da sviluppare.

Inoltre, verranno collegate a titolo gratuito anche tutte le sedi di proprietà comunale come le Proloco di Bosco e Beduzzo, L’Ospedaletto Baratta, Sede Ghiare Avoprorit e Pubblica Assistenza, Ex Scuola di Bosco ed Ex Colonia Montana”. E’ grande la soddisfazione del vice sindaco di Corniglio Matteo Cattani.

La nuova infrastruttura consentirà di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo, assicurando così il massimo delle prestazioni.

Questo progetto si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Emilia Romagna, i Comuni interessati e Infratel Italia, società “in house” del Ministero. La convenzione ha permesso l’emissione da parte di Infratel del primo bando di gara per la costruzione e la gestione di una rete a banda ultra larga nelle cosiddette “aree bianche” o “a fallimento di mercato”, vinto da Open Fiber, la società attiva in tutto il territorio nazionale per costruire e gestire un’infrastruttura in fibra ottica. La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà anche la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica. Il primo bando Infratel interessa 3043 comuni di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. Open Fiber si è aggiudicata anche il secondo bando Infratel per il cablaggio di altre dieci Regioni e della Provincia autonoma di Trento.

Il valore complessivo del bando per la copertura delle aree bianche dell’Emilia Romagna è di circa 232 milioni di euro.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile in alcuni luoghi del territorio. Anche le sedi della Pubblica Amministrazione saranno connesse con la fibra ottica, al fine di migliorare le relazioni con i cittadini.