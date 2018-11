Urban Luxury Today: il futurismo contemporaneo a Parma

E’ un futurismo contemporaneo di rumori, suggestioni d’arte e forme creative che mettono il luce la bellezza di un glamour, fascino e stile, che riesce a parlare due lingue: quelle di un passatismo contemporaneo che dialoga con la nostra città dall’interno all’esterno di mura private a quelle pubbliche passando per scorci di una città che muta la sua immagine a seconda del soggetto che posa per lei.

Il fotografo Antonio Pupa ha firmato lo shooting dal titolo ‘’Urban Luxury Today’’ per Galleria Borromei di Valentina, dove gli abiti vintage di epoche e sapori diversi sono stati indossati con garbo e portamento da Valentina Zallio, che li ha vestiti e ambientati sia all’interno del suo negozio che nei raffinati e suggestivi dintorni di Via Nazario Sauro.

Il look sono stati catturati dalla macchina fotografica che ha messo in risalto la storia che è cucita nell’intimità nell’abito, che purtroppo non ha il dono della parola ma quello di poter trasmettere la bellezza e di saper comunicare anche ai tempi nostri.

L’arte del vestire e quella del fotografare non cambieranno mai lo stile del saper miscelare la storia passata a quella contemporanea mantenendo vivo il dono dell’arte.

MV