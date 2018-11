Ponte di Colorno, Gambarini (FI): “Disagi e problemi frutto di anni di incuria da parte del Pd”

“Dopo anni di attesa e disagi con pesanti ricadute economiche e sociali, i cittadini della Bassa potrebbero vedere allungarsi la loro agonia per via di un ricorso al Tar che potrebbe far slittare l’avvio dei lavori. Questa sarebbe la ciliegina sulla torta ai danni che il Pd e la sinistra hanno già causato al nostro territorio”.

Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia. “Ricordiamoci – prosegue – che se la Provincia e la Regione, entrambe da sempre a guida Pd, avessero effettuato più controlli sul ponte ed investito di più e meglio in manutenzione non saremmo arrivati a questo punto. Ci chiediamo poi perchè si sia aspettato così tanto per dare il via all’iter per assegnare i lavori, dato che si sapeva da tempo che il ponte si sarebbe dovuto rifare, e perchè non sia presa in considerazione la procedura d’emergenza. Forse l’idea di vedere terminato per l’inizio della prossima campagna elettorale era molto allettante per il Pd. Quindi, i cittadini sappiano che per chiedere dei disagi e dei danni subiti devono bussare ad una sola porta: quella del Pd”.