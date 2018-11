97 km di strade della provincia di Parma torneranno a essere di interesse nazionale

“L’Anas torna a essere prontagonista diretta nella gestione di 2.713,466 Km tra strade regionali e provinciali. Con l’accordo raggiunto sullo schema di DPCM, approvato in Conferenza Unificata con gli enti locali, il Governo del Cambiamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna a supportare e aiutare concretamente gli enti locali nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture territoriali già esistenti”, lo commenta il parlamentare del MoVimento 5 Stelle Davide Zanichelli.

“Per quanto riguarda la Provincia di Parma il totale delle strade che torneranno a essere di interesse nazionale ammontano a 96,838 km e riguarderanno nello specifico le strade Asolana (22,256 km), di Fornovo (19,762 km), del Colle di Cento Croci (49,820 km) e la Tangenziale di Parma (5 km)”, commenta il deputato pentastellato. (leggi elenco strade)

“Il Governo intende continuare la strada di collaborazione intrapresa con gli enti locali per dare supporto e garanzie necessarie ad azioni di ristrutturazione e riqualificazione delle infrastrutture locali esistenti che sono state per troppo tempo abbandonate e non curate dai precedenti Governi”, conclude Zanichelli.