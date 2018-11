Molesta le donne di passaggio in via Collegio dei Nobili: indagato dalla Polizia

Nella giornata di ieri, verso le ore 15.20, su richiesta di un legale, la Polizia è intervenuta in Via Collegio dei Nobili, per la presenza di un cittadino straniero che tentava di approcciare le donne di passaggio con modi sgarbati e molesti.

Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, grazie alle descrizioni avute dal richiedente, individuavano ed immediatamente bloccavano lo straniero segnalato che, privo di qualsiasi documento, riferiva essere cittadino del Bangladesh declinando le proprie generalità.

Il soggetto, palesemente ubriaco, sottoposto a sommario controllo, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm 17,5 , sottoposto a sequestro.

Condotto in Questura, lo straniero veniva fotosegnalato e si accertava essere tale M.R, classe 1985, incensurato ed in regola sul T.N., residente in Parma, anziché F.R.M., classe 1985, come falsamente affermato all’atto del controllo.

Per quanto sopra esposto lo straniero veniva indagato in stato di libertà per false attestazioni sull’identità personale e per porto di oggetti atti ad offendere.