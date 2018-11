Regolamento antifascista del Comune di Parma, Casapound non ci sta: “Provvedimento liberticida, non ci fermerà. Lo impugneremo”

“Un regolamento liberticida, che tenta di impedire a chi da anni fa attività sul territorio di potersi esprimere”: così Emanuele Bacchieri, esponente di CasaPound, in merito al nuovo regolamento sulla concessione di spazi pubblici approvato oggi dal Comune di Parma.

“Con questo assurdo regolamento – spiega – si cerca fondamentalmente di vietare a forze che partecipano regolarmente alle competizioni elettorali di svolgere attività politica”. Forse, osserva Bacchieri, “il Consiglio Comunale dovrebbe occuparsi di questioni più serie: dal sequestro del cantiere nell’area ex Salvarani al fatto che siamo la terza città in Italia per quantitativi di droga sequestrata, le urgenze della città sono altre. Non certo quella di andare a inseguire – sottolinea – il consenso della peggiore sinistra antifascista, questa sì protagonista nel corso degli ultimi anni di una serie di violenze e di gravi reati”.

“Se è questa la legittimazione democratica che il sindaco cerca, allora noi ripudiamo il regolamento e siamo pronti ad impugnarlo nelle sedi competenti. Dopo oltre dieci anni di attività – conclude Bacchieri – non sarà certo qualche carta bollata ad impedire la nostra presenza sul territorio”.