Come reagire in caso di stalking e violenze contro le donne

“Donne: come reagire in caso di stalking e violenze” è il titolo di un appuntamento promosso dai club al femminile di Parma che si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità per sensibilizzare la cittadinanza verso la violenza di genere.

Non si esaurisce con la data del 25 novembre – Giornata Internazionale contro la violenza di genere – la proposta di una riflessione allargata e che domani, 21 novembre alle 18, presso lo Studio S di Borgo Paggeria 17/a vedrà (organizzato da FIDAPA e Moica, il Fornello e Comitato di garanzia dell’Azienda Ospedaliera di Parma un incontro sulle modalità più opportune per rispondere ad atti lesivi e a persecuzioni insistenti di cui sempre più di frequente le donne sono vittime.

Relatori dell’incontro saranno Maria Grazia Mazzali- psichiatra psicoanalista, Laura Flora – avvocata e Antonella Vezzani – CUG Azienda Ospedaliera.