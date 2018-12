“Il Suono del Tempo”: a Capodanno concerto in Piazza con la PFM

Parma celebra il passaggio al nuovo anno con il tradizionale concerto gratuito in Piazza Garibaldi, aperto a tutti coloro che vorranno ritrovarsi a festeggiare insieme in piazza la notte del 31 dicembre. Dopo un anno ricco di grandi successi riscossi in tutto il mondo, a salire sul palco per la notte di San Silvestro, sarà la PFM – Premiata Formerai Marconi, che porterà uno speciale concerto “Il Suono del Tempo”.

La PFM suonerà i brani più celebri del suo vastissimo repertorio e alcuni pezzi tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos”.

L’evento è organizzato dal Comune di Parma e ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

La band salirà sul palco alle 23.00 e, dopo aver festeggiato la mezzanotte con il pubblico della piazza, proseguirà il concerto sino all’una, sarà un percorso musicale di ricerca e di riscoperta delle proprie radici, con un’interpretazione ricca di energia espressiva. Al termine del live, la musica continuerà ad animare la piazza sino alle 2.30

PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento musicale in Italia e all’estero, con una formazione che ha visto negli anni la partecipazione di musicisti e collaboratori di altissimo livello. Lo scorso anno PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.