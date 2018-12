“L’Esperimento – Inchiesta sul M5S”: Iacoboni a Parma

Si terrà a Parma venerdì 14 dicembre alle ore 18 alla Corale Verdi di Vicolo Asdente, l’incontro con il giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni in occasione della presentazione del libro “L’Esperimento – Inchiesta sul Movimento 5 Stelle”, di cui è autore.

L’iniziativa è promossa dalla Associazione di Cultura Politica LibertàEguale di Parma per il ciclo “Idee per le riforme- incontri con l’autore”.

Dopo il saluto di Massimo Pinardi, responsabile del circolo di LibertàEguale di Parma, interverranno Jacopo Iacoboni, autore del libro, Domenico Cacopardo, editorialista e Alessandro Riccomini Ceo di Aicod-Azienda per l’informazione e la comunicazione digitale.

L’inchiesta narra di un movimento partito dalla democrazia dal basso, ma controllato in realtà da una srl dall’alto; nato sul mito della rivolta del popolo contro il sistema è finito per incontrare lobby e costruire reti di potere. L’Esperimento è un progetto a cui Gianroberto Casaleggio lavorava fin dalla fine degli anni ’90 quando cominciò a testare nel forum intranet dell’azienda Webegg, di cui era amministratore , i meccanismi di formazione e produzione del consenso attraverso le reti.

L’incontro con Grillo fa evolvere l’Esperimento perché si rivela l’uomo giusto per coagulare il sentimento di rivolta contro il sistema , fortemente radicato nella società italiana (ma come si vede anche in altri paesi europei) e trasformarlo in consenso elettorale, tanto da farlo diventare il primo partito politico italiano.