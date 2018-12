Soppresso un Frecciabianca Torino-Parma, Rainieri: “Parma sempre penalizzata”

“La cancellazione dei Frecciabianca diretti tra Parma e Torino è un’ulteriore ingiusta penalizzazione di Parma. La Regione Emilia-Romagna intervenga perché questa tendenza alla diminuzione dei servizi ferroviari su Parma deve cessare ed anzi, proprio in previsione di Parma 2020, si dovrebbero potenziare tutti i collegamenti diretti di questa città con le realtà nazionali più importanti, a partire dall’aumento delle corse per Roma sull’alta velocità”.

Sono queste le parole che il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, ha pronunciato per illustrare l’interrogazione che ha presentato in Regione a seguito della soppressione, attuata con il nuovo orario invernale di Trenitalia, dei due Frecciabianca che collegavano direttamente la città ducale emiliana con il capoluogo piemontese.

“Si tratta di una diminuzione di servizi inopportuna perché ora come collegamenti diretti rimangono solo degli intercity notte e non è più possibile arrivare a Parma al mattino né partire per Torino il pomeriggio o la sera, a meno che, ovviamente, non si utilizzino collegamenti indiretti con maggiori aggravi di tempo e di costi – ha quindi proseguito il Consigliere regionale leghista – Parma, per l’importanza economica e culturale che possiede, meriterebbe molti più collegamenti ferroviari diretti e veloci con le realtà più importanti del paese, avendo peraltro tutti i requisiti infrastrutturali richiesti grazie alle dotazioni della sua stazione ed all’interconnessione con l’alta velocità. Invece, a causa della distrazione del suo Sindaco Pizzarotti che sembra essere concentrato solo su ciò che gli conviene per la sua immagine da politico nazionale e del disinteresse della Regione governata dal PD, da sempre poco incline a difendere le ragioni dei parmigiani, viene continuamente e ulteriormente penalizzata”.