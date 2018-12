Jazz’on Parma Orchestra per Parma Facciamo Squadra

Per un orchestrale il lavoro di squadra è parte del DNA perché, quando fai musica insieme agli altri, sai quanto sia importante ascoltare chi hai vicino. Anche per questo Jazz’on Parma Orchestra ha aderito con entusiasmo a Parma Facciamo Squadra, per stare dalla parte dei bambini e del loro benessere.

“Quale squadra migliore di una big band?” ha affermato il coordinatore Pietro Di Salvatore. “Il progetto ci è piaciuto immediatamente, sostenere il volontariato e le eccellenze del territorio è nelle nostre corde, non pensiamo solo ai musicisti ma anche ai prodotti e ai progetti, a ciò che valorizza l’immagine della città”.

L’associazione musicale che nella nostra città vuole diffondere il jazz a tuttotondo e che non è nuova alle iniziative di solidarietà, ha scelto fare squadra con quel volontariato che si prende cura dei più piccoli, dai bisogni primari alle opportunità educative e culturali, che ne tutela i diritti e promuove per opportunità di crescita soprattutto per i più fragili.

La Campagna Parma Facciamo Squadra prosegue fino a Sant’Ilario. Per donare e aiutare i bambini di Parma c’è il sito www.parmafacciamosquadra.it. Ogni euro donato verrà moltiplicato per quattro grazie a Barilla, Chiesi Farmaceutici e Fondazione Cariparma.