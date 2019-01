Pedemontana: i 125 giri del mondo del Taxi sociale

Oltre cinque milioni di chilometri percorsi per trasportare 3.000 persone.

In dieci anni il Servizio Taxi Sociale di Azienda Pedemontana Sociale ne ha fatta tanta di strada. Talmente tanta da coprire la distanza equivalente a 125 giri del mondo.

Scendendo nei dettagli, i 26 mezzi attrezzati del Servizio Taxi Sociale, che per l’Azienda rappresenta un impegno economico annuale pari a 270.000 euro, hanno effettuato ben 130.000 viaggi grazie alla disponibilità di 46 volontari Auser e del Circolo Verdi. Ed è proprio nella sede del Verdi, in quel di Monticelli Terme, che l’azienda del welfare dell’Unione ha voluto ringraziarli lo scorso 22 dicembre offrendogli un pranzo, con tanto di torta personalizzata, e regalandogli una maglietta polo con il logo celebrativo creato quest’anno in occasione del decimo anniversario di Pedemontana Sociale. Un omaggio realizzato con il prezioso contributo del Gruppo Intesa Sanpaolo. E per Gabriella Pesce, coordinatrice del Servizio insieme a Monia Anelli, la festa è stata doppia, visto che proprio il 22 dicembre è il giorno del suo compleanno.

Ringraziamenti ai volontari sono arrivati dal vicepresidente dell’Unione, sindaco di Montechiarugolo e presidente di APS, Luigi Buriola, dal sindaco di Felino, Elisa Leoni, dagli assessori alle Politiche sociali di Montechiarugolo, Valerio Fontanesi, e Sala Baganza, Giuliana Saccani, oltre che dal direttore generale di Pedemontana Sociale Adriano Temporini. «Il Taxi Sociale è un servizio consolidato e vi siamo riconoscenti per quello che avete fatto in questi anni – ha sottolineato Buriola –. Nel 2019 ci sarà altrettanto “lavoro” – ha aggiunto sorridente –, di chilometri da fare ce ne saranno sempre». Leoni ha applaudito i volontari per la loro disponibilità: «Vi ringrazio per quello che fate e per l’umanità con cui lo fate. Avere persone che si mettono a disposizione degli altri è merce sempre più rara e mi fa piacere vedere che tra di voi ci sono anche tanti giovani».

«Avete percorso oltre 5milioni di chilometri per accompagnare 3.000 persone che per motivi diversi avevano bisogno di noi – ha detto Temporini rivolgendosi ai volontari –. Numeri che mi hanno sbalordito e vi ringrazio per la quantità e la qualità dei vostri servizi. Ho avuto modo di parlare con i nostri utenti e mi hanno sottolineato anche la vostra capacità di ascolto. Voi ci aiutate a capire ancora meglio i problemi delle persone che ci chiedono aiuto».

Temporini ha voluto ringraziare anche gli amministratori dell’Unione Pedemontana Parmense, le coordinatrici e il responsabile del Servizio, Fabio Garagnani, unitamente a Riccardo Bertoli, Lina Bettati e Giuseppe Scaccaglia, coordinatori Auser dei territori della Pedemontana, e al presidentissimo del Circolo Verdi James Magnani, per l’occasione impegnato ai fornelli insieme ai suoi volontari. E con ottimi risultati.