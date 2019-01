Gli si è inceppata la bomboletta spray, ha finito la vernice, oppure ha visto in lontananza un carabiniere ed è scappato a gambe levate?

Qualunque sia stata la motivazione, al “graffittaro” gli è rimasto il colpo in canna.

Non riesce a portare a termine l’insulto o la minaccia di morte a Salvini per i barconi piuttosto che per le divise della polizia, ma a imbrattare il muro di via Saffi a Parma ce la fa. Alla grande!

Andrea Marsiletti