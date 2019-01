La Polizia trova un pregiudicato stupratore della figliastra minorenne

Proseguono i controlli del territorio da parte della Polizia di Parma.

Durante il controllo del territorio da parte della Squadra Volante del 24 gennaio è stata fermata un’autovettura con a bordo due soggetti trovati in possesso con oggetti atti allo scasso. Un ucraino del 1981 è stato espulso con trattenimento al CPR di Potenza.

Un noto spacciatore della zona di S.Leonardo, dopo diverse denunce per spaccio di sostanze stupefacenti, classe 1996, nigeriano, è stato espulso il con trattenimento al CPR di Bari.

Il 29 gennaio un nigeriano del 1968, pregiudicato per reati contro la persona (stupro in danno di minori, nello specifico la figliastra) da tempo “ricercato” dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma, è stato trovato grazie ad una segnalazione dei cc che lo trovavano presso la Comunità S. Francesco di Colorno. Convocato in Procura er essere sentito circa una denuncia da lui presentata, veniva fermato da personale dell’Ufficio Immigrazione, che provvedeva ad effettuare un’espulsione con trattenimento presso i locali della questura in attesa dell’Udienza di convalida, che si celebrava in data 29.01.19, e, successivamente veniva accompagnato alla frontiera aerea di Milano Malpensa, e quindi fisicamente allontanato dal territorio italiano.

Il 29 gennaio si è provveduto ad espellere un cittadino senegalese, classe 1969, con Misura Alternativa al trattenimento al CPR, ovvero con la consegna del passaporto e l’ obbligo di firma presso l’ufficio immigrazione. Il soggetto è pregiudicato per stupefacenti e reati contro la persona.

Sempre durante la giornata di ieri, 29.01 dopo che i cc del nucleo radio mobile hanno fermato un tunisino classe 87, pluripregiudicato, con 4 condanne per reati contro il patrimonio, già gravato da espulsione. Il soggetto è stato espulso con Accompagnamento al CPR di Trapani, accompagnamento effettuato dai cc in data odierna.

Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente lo sforzo straordinario della Questura nel mettere in campo tutti gli strumenti per garantire la massima sicurezza per i cittadini di Parma ed allontanare tutti quei soggetti in grado di compiere attività delittuose, per altro particolarmente odiose, sul nostro territorio.