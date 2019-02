Interrogazione parlamentare del Pd su Unesco: “Ritorsione di Di Maio contro Pizzarotti? Solidarietà al sindaco di Parma”

“Perché il governo vuole spostare da Parma il quarto Forum Unesco sulla cultura alimentare e le industrie culturali? (LEGGI) Presenteremo un’interrogazione parlamentare per comprendere dal vice premier Di Maio le ragioni della lettera del direttore generale per la promozione del sistema paese che, nel bloccare il Forum, parla della necessità di avviare in sede governativa una “riflessione a livello politico”. Così la democratica Paola De Micheli.

“Parma rappresenta – sottolinea De Micheli – una scelta del tutto in linea con la manifestazione Unesco sia per la presenza in città dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sia per il fatto che nel 2020 Parma sarà la capitale italiana della cultura. Il governo non si rende conto del danno d’immagine e economico che questa scelta provocherebbe per non parlare di un possibile danno erariale dal momento che l’organizzazione dell’evento è in fase avanzata”.

“Non vorremmo – conclude – che anche questa importante manifestazione venga sacrificata sull’altare delle divisioni della maggioranza che, in questo caso, sembrerebbe volersi vendicare e fare sgambetti a vecchi alleati. Solidarietà dunque al Sindaco Pizzarotti che ha denunciato pubblicamente l’imbarazzo che questa scelta sta generando”. (AgCult)