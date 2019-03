Ponte Europa: degrado e pericoli per la sicurezza pubblica. Controlli della Polizia e della PM

Nella mattinata odierna, un equipaggio della Polizia e tre pattuglie della locale Polizia Municipale hanno effettuato un accurato controllo della zona sopra indicata.

Nell’occasione veniva rintracciato uno straniero ivoriano, positivo SDI per furto e resistenza a P.U. in regola sul territorio nazionale, s.f.d., nei pressi di alcune baracche ivi presenti; era possibile osservare una grave situazione di degrado con abbandono di vari mobili, suppellettili ed altro ragione per la quale la Polizia Municipale si faceva carico di attivare il non facile ed oneroso iter per il recupero di tutti ivi rifiuti presenti.

Controllo proseguito a piedi anche nei campi posti alle spalle dello stabilimento Bormioli Luigi che permetteva di accertare la presenza di un container vecchio ed abbandonato, con all’interno chiari segni di bivacco.

Successivamente, controllo esteso anche sotto il ponte della Ferrovia ove sono in corso dei lavori senza rintracciare persone sospette e/ o pericolose.

È costante il controllo e le verifiche delle zone segnalate dai cittadini da parte degli uomini della Polizia di Stato della Questura di Parma, anche in cooperazione con le altre forze di polizia come in questa occasione.