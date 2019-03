In ricordo dell’eccidio di Soragna

Lunedì 18 marzo il Comune di Soragna e il Comune di Colorno ricordano l’eccidio di Soragna.



PROGRAMMA

ORE 09,45 Ritrovo davanti al municipio di Soragna

ORE 10,00 Celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale

ORE 10,45 Corteo e sfilata dei labari

ORE 11,00 Deposizione corona presso cippo dei Caduti in via Verdi

ORE 11,10 Intervento del Sindaco di Colorno e del Sindaco di

Soragna

ORE 11,20 Intervento dei ragazzi delle scuole secondarie di primo

grado

In caso di pioggia, gli interventi dei Sindaci e dei ragazzi delle scuole

avranno luogo nella sala Consiliare del Municipio.