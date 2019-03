Anni ’80. Didin… il capolavoro di Rossana Casale

ANNI ’80. Poche canzoni sono rilassanti, sognatrici e dolci come Didin di Rossana Casale.

La carriera della Casale inizia negli anni Settanta come corista per Riccardo Cocciante, Mina, Vasco Rossi, Al Bano e Romina Power e, soprattutto, nei concerti dal vivo per Mia Martini e successivamente per la sorella Loredana Bertè.

Il primo singolo a suo nome, scritto da lei con Alberto Fortis, esce nel 1982 e si intitola Didin.

Poi non si ricorderà più nulla della Casale. Ha dato tutto quello che aveva in un colpo solo con Didin. E non era poco.

Andrea Marsiletti