Fadda si ricandida: “Per Torrile è tempo di futuro”

Nella Sala Civica intitolata a Peppino Impastato – gremita in ogni ordine di posti – il sindaco uscente di Torrile Alessandro Fadda scende in campo per primo presentando “Tempo di Futuro 2019” progetto politico condiviso che ufficializza alla cittadinanza la sua candidatura nella corsa a primo cittadino alle prossime amministrative (qui il videomessaggio di presentazione: https://youtu.be/JDG4YeW892I).

Sostenuto dalla lista civica unica “TORRILE OBIETTIVO COMUNE” – che include Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista e Partito Socialista Italiano – e affiancato al tavolo dal Segretario Provinciale del PD Nicola Cesari insieme al membro della sezione locale del PD Sergio Giuffredi, oltre che dall’esponente del PRC Antonio Gentile e dall’esponente del Nuovo PSI Giorgio Faelli, Fadda sceglie di presentare le linee-guida di “Tempo di Futuro 2019” – progetto politico condiviso e partecipato – nella serata del 21 marzo, giornata d’inizio della primavera: un riferimento a quella che il candidato sindaco del centrosinistra vede come la stagione della “rinascita” per Torrile e per il suo territorio, in vista di quella che sarà “l’Estate del Futuro”.

Lo sottolinea nel racconto al pubblico in merito le ragioni per cui ha sciolto le riserve aprendo per primo la campagna elettorale: “Sono nato a Torrile. E’ il paese dove vivo e lavoro, il paese che amiamo – scandisce accoratamente Fadda ai presenti in sala – e che merita una visione di Futuro nitida, definita e programmata, in cui nulla sia lasciato al caso e dove chi amministra la ‘cosa pubblica’ operi nel segno della perpetua innovazione e del costante miglioramento”.

In platea, ad ascoltare con altissima attenzione, ci sono gli assessori della giunta uscente (la cui legislatura si conclude il prossimo 10 aprile) e i Consiglieri Barbara Lori e Massimo Iotti, che non hanno voluto far mancare il sostegno della Regione Emilia-Romagna al candidato.

Fadda si sofferma sugli esiti della legislatura che volge al termine, rivendicando ogni scelta sui punti programmatici strategici per il territorio locale: l’attenzione massima al settore del Welfare e dei Servizi alla Persona, con le scuole fiore all’occhiello; gli importanti risultati sulla Sicurezza, con la diminuzione del 40% dei furti in appartamento grazie all’implementazione di più sofisticate tecnologie; l’oculata gestione dell’Ambiente, con l’incremento della differenziata e la cura del verde pubblico; l’attenzione massima allo Sport, con la costruzione di strutture all’aperto per il miglioramento della vita e del benessere del cittadino; la nuova e ancor più fiorente stagione della Cultura, con la conferma di tutti e 35 gli eventi in calendario anche il prossimo anno e in più il progetto “Torrile 2020” per il consolidamento del territorio sotto i profili dell’indotto economico, del turismo e dell’agroalimentare.

Ribadisce infine la sovranità del popolo nella reale concezione della Democrazia partecipata, sottolineando l’imprescindibile contributo dei cittadini al miglioramento del benessere: “Vogliamo che Torrile resti al centro della vita produttiva della provincia di Parma – chiude Fadda, spinto dagli applausi – e che rappresenti un’attrattiva per i cittadini e per le imprese del nostro territorio nel segno della continuità. Per queste ragioni l’apporto e il sostegno di tutta la collettività sono fondamentali per la costruzione e l’incremento del bene comune. Per Torrile è tempo di nuove opportunità. Per Torrile è Tempo di Futuro”.

CESARI (Pd): “Le qualità politiche, amministrative e comunicative di Alessandro sono sinonimo di capacità e coesione ampiamente confermate dai risultati raggiunti”.

GENTILE (Prc): “Sosteniamo Fadda perché ne apprezziamo lo straordinario operato: nel corso di questa legislatura ha mantenuto fede agli impegni assunti restituendo lustro al nostro Comune”.

FAELLI (Psi): “I socialisti appoggiano la candidatura di Fadda perché uomo preparato, intelligente e di buon senso: la persona idonea per proseguire il lavoro amministrativo che, in questi ultimi cinque anni, ha garantito ottimi risultati a Torrile”.

LORI (Pd): “L’amministrazione Fadda dimostra non solo competenza e preparazione, ma anche attenzione verso i cittadini: esserci sempre per il proprio paese, dimostrare ai suoi abitanti vicinanza è valore aggiunto in cui crediamo fermamente”.