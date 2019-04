Al via Cibus Off

Ha preso il via in piazza Garibaldi l’edizione 2019 di Cibus Off.

Intenso il programma della giornata.

Ore 11.00 Cerimonia di inaugurazione CIBUS OFF – presenta Francesca Barberini

“Parma E’ Talk Show” – conduce Francesca Barberini



Ore 12.00 Dialoghi ai fornelli con Chef Moreno Cedroni, Ristorante la Madonnina

Del Pescatore (2 stelle Michelin) – intervista Francesca Barberini



Ore 16.00 I Ripieni Chef. Cooking show con Filippo Cavalli, chef dell’Osteria dei Mascalzoni, per Chef Ripieno Parmalat – intervista Francesca Barberini



Ore 17.15 “Ode al pomodoro” – Cooking Show a cura di Carlo Casoni per Mutti – intervista Francesca Barberini

Ore 18.30 La Pasta incontra lo chef – Cooking show con Roberto Conti, Ristorante Parmigianino – Grand Hotel De La Ville per Barilla – intervista Francesca Barberini

Ore 19.30 Aperitivo Time

Chef del giorno: Enrico Bergonzi (Al Vedel), Nico Tamani (Vecchia Fucina)