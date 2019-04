Porte aperte al microchip: hanno aderito 50 gatti

Una cinquantina di gatti parmigiani microchippati gratuitamente grazie alla campagna “Porte aperte al microchip” promossa dall’Università di Parma Dipartimento Scienze Medico Veterinarie e dall’assessorato Benessere Animale del Comune di Parma.

All’Ospedale Veterinario di Via del Taglio mici in sala d’attesa per tutta la mattinata di un’iniziativa che ha riportato a Parma la possibilità per i residenti padroni di gatti di usufruire di uno strumento di identificazione e di ritrovamento del proprio animale. Presenti alle operazioni anche l’assessora al Benessere Animale Nicoletta Paci, il Direttore del Dipartimento di Veterinaria Giacomo Gnudi, il Presidente dell’Ordine dei Veterinari di Parma Alberto Brizzi. “I mici ringraziano e noi dobbiamo ringraziare i medici veterinari volontari Alberto Zanetti, Leonardo Rolli e Federica Brandonisio e tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa.” hanno detto.