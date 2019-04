Padovani: “Le righe blu per rilanciare il commercio in centro a Colorno”

Parlando con i commercianti colornesi e con i loro rappresentanti abbiamo raccolto alcune indicazioni preziose per rilanciare il commercio nel centro storico di Colorno e in tutto il paese.

Una prima proposta che ColornoLab2019 vuole lanciare sono le “righe blu” nel centro storico: con la prima mezz’ora di sosta gratis per consentire ai cittadini di compiere gli acquisti necessari senza dover pagare per la sosta.

Crediamo che possa essere una misura concreta e significativa per il commercio locale. Altre proposte seguiranno in uno spirito di collaborazione. Il commercio è un presidio sociale, oltre che un’attività produttiva.

Per l’attivazione e il controllo basta copiare l’esempio di Parma, con eventuali convenzioni e app sul modello “Easy park” da attivare.



Un paese con un commercio attivo è un paese in cui si vive meglio, tutti.

Alberto Padovani, candidato sindaco di Colorno