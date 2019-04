Presentata la IV edizione di Parma Street Food al Parco Ducale dal 10 al 12 maggio

Tre giorni di spettacoli, concerti, merende, mercati e giochi per la IV edizione di Parma Street Food Festival: dal 10 al 12 maggio al Parco Ducale.

“Evento ufficiale delle manifestazioni Parma City of Gastronomy Unesco segue la chiusura degli spazi di Cibus Off e prosegue nella valorizzazione delle eccellenze del territorio aprendosi anche a operatori di settore che vengono da altre città. Parma Street Food Festival nel 2020 farà parte anche del calendario di Parma Capitale” Ha sottolineato l’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa.

I migliori food truck d’Italia scaldano i motori (e le griglie) per il Parma Street Food Festival, uno degli eventi primaverili più attesi e di successo della nostra provincia che quest’anno rinnova la propria proposta anche grazie ad una nuova, straordinaria, location. “Una splendida cartolina della città e della sua vita che cambierà aspetta e offrirà un ricco programma trasversale per famiglie, bambini e giovani dal mattino a tarda sera” ha annunciato Francesca Chittolini Presidente Confesercenti. La grande novità della quarta edizione del Parma Street Food Festival sarà infatti il luogo in cui si svolgerà l’evento dal 10 al 12 maggio 2019: l’amatissimo Parco Ducale.

Un’ondata festosa di food truck colorati e originali, con i suoi profumi e sapori, circondati dai numerosi eventi collegati, si trasferirà in uno dei luoghi verdi più suggestivi della città, riaccendendo la passione per il cibo da strada dei tanti che accorreranno per assaporare il mix di tradizione e innovazione, ma anche di cucina popolare e sperimentale.

Come nelle precedenti edizioni, durante tutta la manifestazione sarà attivo Ducato 8, il festival parmigiano di craft beer internazionali realizzato in collaborazione con Birrificio del Ducato e non mancheranno gli appuntamenti ormai i tradizionali live dal palco, i giochi di società dal vivo e l’attesissimo Silent Party.

E per la prima volta a disposizione dei partecipanti un’area market dedicata all’artigianato e all’hand-made con gli amici di REplay che completerà al meglio la tre giorni di eventi, cooking show, giochi, spazio bimbi, concerti, artisti di strada, dj set e tanto altro. Una festa all’insegna del buon cibo e del divertimento.

Il Festival è organizzato da Confesercenti Parma con il patrocinio del Comune di Parma ed il coinvolgimento di numerose imprese parmigiane che per l’occasione si sono dotati di fantastici food truck. Evento ufficiale delle manifestazioni Parma City Of Gastronomy Unesco.