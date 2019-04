Alessandro Rossi si “Prati nuovi” si candida a Torrile

Dopo il sindaco uscente Alessandro Fadda e l’esponente del centrodestra Jessica Delprato, anche Alessandro Rossi si candida per la carica di sindaco di Tortile.

Lo rende noto con un comunicato stampa: “E’ in occasione delle elezioni comunali che si terranno il 26 Maggio 2019 che alcuni cittadini del comune di Torrile hanno deciso di cambiare rotta. Quello che si era presentato alle elezioni 5 anni fa come Movimento Civico “Adesso per Torrile” diventa ora “Prati Nuovi”, un progetto che ha come obiettivo quello di allargare il movimento nato nei sei anni precedenti.

La presentazione ufficiale del movimento avverrà il 7 Maggio a Torrile, nello storico circolo fulcro della vita cittadina del paese. La volontà del movimento, guidato da Alessandro Rossi, è quella di coinvolgere tutti i cittadini e riunire uomini e donne con esperienze, culture e sensibilità diverse che si riconoscono insieme in politiche riformiste, democratiche, liberali e che rispettano i valori di uguaglianza, famiglia e condivisione.

Rossi, candidato sindaco impegnato ora nella formazione della sua squadra di civici, dichiara che si impegnerà ad interpretare quel ruolo innovativo di collante con la società civile, che ha esercitato quotidianamente negli ultimi 5 anni all’opposizione, con l’obiettivo unico di traghettare in questa nuova esperienza di governo comunale i principi di onestà e trasparenza.

“Siamo pronti ad apportare un cambiamento significativo rispetto ad un modo di amministrare poco convincente ed a tratti autoreferenziale, che ha condotto l’intero comune di Torrile lontano dalle sue reali esigenze: le attività svolte dalle forze di maggioranza hanno mal interpretato i bisogni del territorio” ha dichiarato l’esponente di spicco di Prati Nuovi.

Rossi pone civicità e democrazia al centro del suo operare, e del suo modo di costruire la squadra di governo: “Il nostro progetto ha l’ambizione di migliorare la qualità della nostra democrazia attraverso l’alternanza, creando un’istituzione comunale che risponda alle necessità di tutti i suoi cittadini, per far fronte alle questioni che spaziano dalla crisi economica al mondo del lavoro, dai problemi della sicurezza al degrado e alla gestione del territorio.”

L’implementazione di servizi socio assistenziali mirati alla cura del benessere e della persona, con un riguardo particolare rivolto agli anziani e alle fasce deboli, sarà infatti un altro punto cardine del programma che verrà esposto il 7 maggio. Nelle parole dei civici: “questo comune va rispettato nella terra, nell’aria e nelle acque attuando delle politiche che stimolino le persone ad amare, sostenere e sviluppare la nostra comunità.”