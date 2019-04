Taglio alle pensioni, Pizzarotti: “Arriva il salato conto del populismo. Daranno la colpa al Nuovo Ordine Mondiale”

“Eccolo il conto salato del populismo di Lega e 5 Stelle. Salvini e Di Maio dovevano abolire la povertà, invece aboliscono la crescita”.

Commenta così il sindaco Pizzarotti le notizie stampa dei tagli alle pensioni che si prospetterebbero per 28 mila cittadini di Parma e provincia, denunciati dalla Cisl.

Il sindaco continua: “In un anno di governo, come dicono loro, il vento è cambiato ma in peggio:

tagli agli investimenti sulle periferie delle città;

tagli alle pensioni medie;

tagli ai Comuni;

tagli al trasporto pubblico;

probabile aumento dell’iva;

Italia in recessione economica.



Daranno la colpa al Nuovo Ordine Mondiale, potete giurarci. Invece la verità è meno fantasy: non sanno quel che fanno, o peggio, fanno solo azioni elettorali, ipotecando il futuro degli Italiani non meglio di chi li ha preceduti. Serve un’Italia forte in un’Europa unita, non un’Italia debole in un’Europa divisa”.

