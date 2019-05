Nuovo tentativo di assalto dei centri sociali al banchetto della Lega: “Solo l’intervento della Polizia ha evitato il peggio”

Sabato mattina i centri sociali hanno tentato di assaltare il banchetto elettorale della Lega in via Mazzini, per tutta la giornata hanno poi continuato a cercare il contatto con il nostro stand e con quello di un’altra forza politica a pochi metri di distanza.

L’attacco è stato impedito solo dal tempestivo intervento della Polizia di Stato.

Fino ad ora non abbiamo ovviamente visto nessun comunicato di solidarietà e nessun allarme per la democrazia e la libertà è stato lanciato da parte delle altre forze politiche, tantomeno dal sindaco Pizzarotti, impegnato nella propria perenne campagna elettorale, lontano come sempre da Parma e i parmigiani, o dalla sua Giunta.

Al banchetto era presente anche il senatore Campari già vittima di un’analoga aggressione nel 2015 per cui sono recentemente stati condannati due antagonisti.

Insulti, assalti, intimidazioni da parte del Centri sociali parmigiani contro i nostri stand o militanti non sono mai cessati negli anni nel silenzio delle altre forze politiche.

Siamo talmente abituati alle violenze dell’estrema sinistra che ormai non si stupisce più nessuno: anche a Parma ormai non meritano più nemmeno un comunicato stampa o una presa di posizione.

Questa ipocrisia e connivenza è il brodo di coltura in cui i violenti sono abituati a muoversi.

Ringraziamo la Polizia di Stato per il tempestivo intervento che ha bloccato i teppisti a pochi metri dal nostro banchetto.

La deriva violenta dei centri sociali è una turbativa per la normale dialettica politica democratica che va affrontata e risolta con decisione.

Lega Salvini Premier Parma