Stocchi: “Il ponte di Colorno riaprirà il 5 giugno”

“Oggi ho sentito telefonicamente il Presidente della Provincia Diego Rossi, con il quale ho avuto una prima conversazione su alcuni temi fondamentali per Colorno, che svilupperemo nelle prossime settimane. Dalla viabilità alla Reggia. Il Presidente mi ha confermato, come emerso oggi da notizie di cronaca, che il ponte Colorno-Casalmaggiore riaprirà il 5 giugno, specificando anche l’orario (alle 16). Si tratta di una notizia fondamentale per Colorno e per tutto il nostro territorio. D’altra parte, come promesso in campagna elettorale, noi saremo in prima linea, da subito, per stimolare un tempestivo iter di progettazione e realizzazione del nuovo ponte. Non possiamo più permetterci di rivivere una situazione come quella che stiamo vivendo ormai da mesi.”

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Colorno Christian Stocchi.