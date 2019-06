“Settimana della Pubblica 2019”: tutti insieme per un’aperipizza

Domani, mercoledì 5 giugno, torna il classico appuntamento serale della “Settimana della Pubblica”. Protagonista dell’evento sarà la pizza. La serata è organizzata dall’Assistenza Pubblica Parma Onlus.

A partire dalle ore 20, il cortile della sede della Pubblica (viale Gorizia, 2/A) verrà aperto a tutta la cittadinanza. Si terrà un’Aperipizza, organizzata in collaborazione con il ristorante pizzeria “La Barchetta” di Fontevivo, con l’obiettivo di far conoscere meglio la sede dell’Assistenza Pubblica alla città. Sarà anche un momento conviviale per passare una serata tutti insieme tra buona pizza, tante risate e bella compagnia.

«L’ormai tradizionale serata dell’Aperipizza, in collaborazione con l’amico Andrea del Ristorante la Barchetta – afferma Filippo Mordacci, comandante del corpo militi dell’Assistenza Pubblica -, ci permette di passare qualche momento di allegria con i volontari, i familiari e gli amici della Pubblica che vorranno partecipare. La famiglia della nostra associazione di volontariato si fonda su questi fondamentali legami di condivisione e affetto, per cui sarà un grande piacere trascorrere questa serata insieme e aprire, come sempre, le porte della nostra sede alla città. Città per la quale ci spendiamo senza riserve dal 1902».

Per avere più informazioni sulla Settimana della Pubblica, si possono chiamare i numeri 0521.224922/224988, mandare una mail a info@apparma.org, visitare la pagina Facebook dell’associazione (www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma) o il sito www.apparma.org.