L’Ottavo Colore e’ partner della Rete degli studenti. Celebrato a Parma il primo congresso provinciale

Giovedì 6 giugno presso il circolo Arci Zerbini di Via Bixio si è tenuto il primo congresso provinciale della Rete degli studenti medi che ha chiamato a raccolta alunni e rappresentanze di tutti gli istituti superiori di Parma e provincia.

Il congresso aveva come titolo: ” le nuvole non possono annientare il sole” cosa che lasciava già intendere l’ottimismo e la positività degli organizzatori. All’incontro oltre ai rappresentanti provinciali ha partecipato il delegato regionale della Rete che ha messo in evidenza tutto quanto e’ stato fatto in questi anni e quanto sarà necessario fare in futuro.

Gli organizzatori avevano invitato anche alcune associazioni che da sempre sono partner di questa rete studentesca e tra queste l’Associazione Libera la cui delegata ha parlato degli ultimi fatti di cronaca che testimoniano la presenza di associazioni mafiosi nel nostro territorio. Un altro gruppo che ha risposto all’invito e’ stato Post il cui responsabile ha sottolineato la necessità di ridare importanza alle assemblee di istituto come momento aggregativo e laboratorio di idee.

Per l’Ottavo Colore e’ intervenuto un attivista che ha illustrato la situazione LGBT parmense e ha invitato tutti gli studenti presenti a prendere contatto con Ottavo Colore per collaborare alle prossime iniziative. Il congresso si e’ avviato così verso la fine con i saluti e il congedo dei delegati uscenti e l’elezione dei nuovi responsabili della Rete degli studenti medi del parmense, la cui delegata ha detto che si muoverà sulla scia percorsa finora in segno di continuità e per portare avanti attività già iniziate.

Raffaele Crispo – Elvis Ronzoni