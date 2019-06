Cultura è lavoro: il questionario Parma 2020 della Cgil

Esiste una stretta e profonda relazione fra cultura e sviluppo economico, civile e sociale del territorio. Una relazione che non può prescindere da chi vi opera, i lavoratori del settore. Non a caso, dunque, in vista di Parma 2020 Capitale italiana della cultura CST Parma EBURT, l’ente bilatera del turismo che riunisce i sindacati di categoria FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS ed ASCOM, in collaborazione con SLC CGIL Parma, ha commissionato a IRES Emilia Romagna (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) una ricerca volta a misurare i fabbisogni e la situazione dei lavoratori nei settori del turismo e della cultura di Parma ed i bisogni del territorio e di tutti gli attori che a qualsiasi titolo saranno coinvolti da Par ma 2020.

Cuore del progetto è un questionario che sarà online da oggi venerdì 14 giugno.

Il questionario è destinato a tutti coloro che vivono o lavorano Parma (comune e provincia) ed è accessibile on line cliccando al seguente link https://it.research.net/r/Parma_cultura.

Il lavoro di ricerca sfocerà poi in un convegno con relatori di respiro nazionale che avrà luogo il prossimo autunno e in cui tutti i soggetti coinvolti saranno chiamati a riflettere sui risultati dell’indagine per elaborare e mettere a disposizione della comunità le migliori prassi per offrire una prospettiva di sviluppo anche a medio e lungo termine ad un settore strategico per il territorio.

Alla conferenza stampasono intervenuti Davide Dazzi, ricercatorie IRES ER, Paola Bergonzi e Silvia Avanzini (FILCAMS CGIL Parma), Marco Alquati (FISASCAT CISL Parma e Piacenza), Cosimo Zumbo (UILTUCS UIL Parma) e Massimiliano Spaggiari (ASCOM Parma).

Sul canale Facebook della FILCAMS CGIL di Parma è disponibile il video della conferenza stampa a questo link: https://www.facebook.com/FILCAMSCGILParma/videos/699387570521813/