A Parma il primo Festival dell’Osteopatia

Ventidue relatori, tre sale congressuali, un grande spazio espositivo e un premio per la migliore ricerca in ambito osteopatico. E’ quanto prevede il primo Festival dell’Osteopatia, un evento dedicato principalmente agli osteopati e ai professionisti della salute – ma aperto a tutti gli interessati – che si terrà sabato 22 giugno 2019 a Parma, all’Hotel Parma & Congressi.

Il festival, previsto in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteopatia, è ideato e organizzato da CIO – Collegio Italiano di Osteopatia con il patrocinio di ROI – Registro degli Osteopati d’Italia e AISO – Associazione Italiana Scuole di Osteopatia con il sostegno di numerosi sponsor e partner.

I temi – Durante la giornata verranno affrontate tematiche che vanno dalle esperienze cliniche osteopatiche alla biologia molecolare, dal pensiero osteopatico alla fisiologia e alla psicoterapia, in linea con un mondo professionale che continua ad evolversi e a dialogare con differenti discipline.

L’osteopatia, infatti, di cui il 22 giugno ricorre la Giornata Mondiale, è una terapia manuale che sempre più viene praticata non solo negli ambulatori privati, ma anche all’interno di associazioni sportive, di aziende (due anni fa, per esempio, Barilla ha avviato un progetto per i propri dipendenti) e anche di strutture ospedaliere pubbliche.

Parma, inoltre, rappresenta un’eccellenza nel settore con la scuola per osteopati CIO – Collegio Italiano di Osteopatia, uno dei primi centri di formazione osteopatica nati in Italia, con oltre 320 iscritti ogni anno da ogni parte dello Stivale. Ed è proprio il CIO, che quest’anno compie 25 anni, ad organizzare il Festival, con il patrocinio di ROI – Registro degli Osteopati d’Italia e AISO – Associazione Italiana Scuole di Osteopatia, e il sostegno di numerosi sponsor e partner.

I relatori – Fra i relatori sarà presente il prof. Carlo Ventura, direttore del laboratorio di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule staminali presso il CNR di Bologna che interverrà sulla naturale capacità dei tessuti di sviluppare percorsi di autoguarigione. Parteciperanno anche il direttore di Medicina Generale del Policlinico di Milano Nicola Montano (“La malattia innervata”), e Isabel Fernandez, presidente dell’associazione europea EMDR, tecnica psicoterapica per il trattamento dei ricordi di esperienze traumatiche, oltre al prof. Salvatore Tedesco (Università di Palermo) con una relazione sul “Porgetto di un’estesiologia fra antropologia medica e somaestetica”. Ad intervenire saranno anche nomi importanti dell’Università di Parma, come il neurofisiologo Andrea Sgoifo con una relazione sullo Stress, il neuroscienziato Stefano Rozzi e l’istologo Stefano Guizzardi.

Grande spazio sarà ovviamente riservato agli osteopati, con relazioni sul management osteopatico (Franco Guolo), osteopatia e medicina di terreno (Stefano Matassoni) embriologia e sport (Luca Lombardi), osteopatia e PNEI (Nicola Barsotti), osteopatia e fisioterapia (Chiara Sicuri), osteopatia come ponte fra cultura umanistica e scientifica (Andrea Martini), il sistema fasciale in osteopatia (Ianos Alcini), il tocco osteopatico e il cambio di paradigma clinico-scientifico (Francesco Cerritelli) e il valore dell’osteopatia pediatrica (Monica Filisetti). Per il programma completo e per le iscrizioni, www.festivalosteopatia.it.

L’organizzazione – CIO – Collegio Italiano di Osteopatia, organizzatore del festival, è un punto di riferimento per l’osteopatia italiana dal 1994. Scuola di formazione in osteopatia con sede a Parma, centro operativo C.O.ME. Collaboration onlus e centro clinico, dal 2017 è provider ECM riconosciuto dal Ministero della Salute: oltre alla consueta attività didattica, organizza quindi corsi per professionisti della salute.

Gli sponsor – A sostenere l’evento AVD Reform, NaturaSì, Varier, S4Engineering, Piccin, Guna, Laboratori Legren, cooperativa La Giovane. Partner sono Tuttosteopatia.it, Osteopatia Magazine, Osteopatianews.net, Fondazione CO.ME collaboration Onlus e Stress Control Lab.