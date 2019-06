Edoardo Bennato live Festival del Prosciutto a Langhirano

Edoardo Bennato, una delle voci rock più amate di tutti i tempi, si esibirà sabato 7 settembre a Langhirano (PR) alle ore 21:30.

Lo spettacolo caratterizzerà la ventiduesima edizione del prestigioso Festival del Prosciutto di Parma. Come consuetudine, si terrà sul palcoscenico allestito appositamente presso Piazzale Celso Melli a Langhirano (PR). Questo evento è promosso dal Comune di Langhirano, con il contributo organizzativo di CAOS Organizzazione Spettacoli.

On stage la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria).

Oltre due ore di musica, video colorati e coinvolgenti ed interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale.

Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.