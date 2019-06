Una console accessibile ai disabili al Dadaumpa: musica dal vivo per tutti!

Domenica 30 Giugno alle ore 16, la discoteca Dadaumpa di Parma, taglierà il nastro inaugurale della nuova console e di un privè accessibile a persone portatrici di disabilità. L’associazione Frega Project taglierà il nastro inaugurale con un dj set del suo presidente.

13 DJ si esibiranno in una maratona di 13 ore di musica elettronica; tra i presenti ci sarà il famoso dj internazionale Luca Agnelli.

L’associazione Frega Project ha sostenuto l’accessibilità della console esterna del locale Dadaumpa. Dal 30 giugno rampe e pedane renderanno tutto percorribile.

Tutti potranno esibirsi, ragazzi disabili e non, insieme, potranno anche assistere da vicino alle performance degli artisti che passeranno dal Dadaumpa. L’associazione no profit Frega Project nasce per promuovere e sostenere l’inclusione nella società e nella vita di tutti i giorni a persone con disabilità e problematiche varie, anche lievi e passeggere. L’attività principale dell’associazione è la realizzazione di desideri particolari a persone con disabilità e storie di vita particolari, nello specifico si occupa anche di: ricerca e sviluppo di ausili, progetti editoriali, incontri con le istituzioni pubbliche, scambi culturali con associazioni europee e dell’organizzazione di una serie di eventi di musica elettronica “for charity”, volti a sostenere economicamente il progetto di creazione di una sala di registrazione completamente accessibile a persone con disabilità.

L’associazione nasce un anno fa, a giugno 2018, portando un messaggio d’inclusione tra i festival musicali italiani, raccogliendo materiale foto-video da condividere su un account instagram dedicato (@frega_project).

Ad ottobre 2018, dopo il tam tam positivo che la loro azione ha creato, sono stati depositati i documenti necessari per far nascere ufficialmente la Frega Project Associazione di Promozione Sociale.