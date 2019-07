Piazza Fornia (Monticelli Terme), continua la riqualificazione

Dopo i primi interventi di inizio anno, l’Amministrazione Comunale procede con i lavori di riqualificazione della fraz. di Monticelli Terme.

E’ stato infatti sottoscritto il contratto per l’intervento di riqualificazione urbana di P.zza Fornia in Monticelli Terme che interesserà l’area circostante la piazza, un luogo che rappresenta un punto importante di socialità per la frazione stessa e che ha ora bisogno di essere riqualificato per recuperare la sua identità e la sua valenza, diventando ancor di più centro strategico per le famiglie e le persone del Comune.



I lavori approvati dal Comune, comporteranno una spesa complessiva di € 454 460,12 oltre l’IVA e saranno finanziati interamente dal soggetto terzo attuatore Conad Centro Nord soc. coop. secondo l’accordo stipulato con l’Amministrazione ex art.18 LR n. 20/2000 in data 14/02/2014 per euro 359.734,99 iva compresa e per 230.265,01 iva compresa, dall’Amministrazione stessa.

I lavori inizieranno in odierna e comporteranno la demolizione dei manufatti esistenti tra cui l’ex Bar Sport con annessi e la riqualificazione della piazza.

Il Sindaco Daniele Friggeri commenta: “Stiamo approfittando del periodo estivo per accelerare il più possibile i lavori di riqualificazione sul territorio comunale . E’ un grosso impegno in termini economici e organizzativi, ma è anche uno dei passaggi fondamentali per rendere più sicuro e decoroso il nostro territorio e tutte le frazioni e in questo caso in particolare Piazza Fornia della fraz. di Monticelli Terme. Ringrazio i cittadini per la pazienza che sono sicuro dimostreranno nell’affrontare i piccoli disagi che questi lavori comporteranno. Sono lavori che, come i tasselli di un mosaico, vanno a comporre una rete pedonale di qualità come la frazione merita di avere”

A tal fine, sono stati istituiti i sensi unici temporanei e i divieti di sosta a decorrere dalle ore 8,00 del giorno 10/07/2019 e fino al 30/11/2019 sul lato Ovest di Via Montepelato Sud nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Fornia e l’intersezione con Via Marconi-Ponticelle e nel parcheggio antistante l’ex bar sport e in corrispondenza di Piazza Fornia, a partire da via Matteotti.

Si ringrazia Conad Centro Nord quale soggetto attuatore e finanziatore e la Regione Emilia Romagna per il contributo ricevuto.