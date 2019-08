Affidi illeciti, Saponara (Lega): “Bene l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare”

“Con l’istituzione della commissione parlamentare d’inchiesta sulle case famiglie, fortemente voluta dal nostro partito e da Matteo Salvini, la Lega dice chiaramente da che parte sta: sempre e comunque, da quella dei bambini, dalla parte di chi rappresenta il nostro futuro e non può essere umiliato, vessato, usato come merce di scambio. Mai più casi Bibbiano, mai più dolore seminato senza alcuna cura dei minori. Come relatrice del provvedimento per la commissione Affari Costituzionali, sentivo forte il compito assegnato; da madre, ho trovato quella ulteriore motivazione per dare il mio contributo perché abusi, violenze ed orrori perpetrati nel silenzio possano essere solo uno spiacevole ricordo ascrivibile a quella malapolitica che ha infettato larga parte della nostra società”.

Così la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, relatrice del provvedimento nelle commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia a Palazzo Madama.