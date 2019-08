Anna Frank, Rainieri: “Anche Regione e Smtp tirano le orecchi a Pizzarotti”

“Sulla mancata gratuità del trasporto scolastico suppletivo per le scuole Newton, Anna Frank e Sergio Neri, anche la Giunta regionale ha dato torto a Pizzarotti”. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, riferendo della risposta che ha ricevuto all’interrogazione da lui presentata il 3 luglio scorso riguardo la mancata previsione della piena gratuità da parte del Comune di Parma per il trasporto scolastico che si è reso necessario per gli alunni di alcune scuole cittadine oggetto di lavori di ristrutturazione e che quindi dovranno svolgere le loro attività in altre sedi.

“La risposta del Vice Presidente della Giunta e Assessore regionale ai trasporti, Raffaele Donini, è molto chiara: ‘Si concorda, ovviamente, sulla necessaria e preventiva programmazione delle risorse utili a garantire i servizi di trasporto pubblico, da parte degli enti competenti, Comune e/o Provincia e Agenzia locale per la mobilità, qualora siano previsti interventi che incidono sulle modifiche e organizzazione dello stesso’ – ha proseguito il consigliere regionale leghista – Ma non solo, la risposta regionale fa seguito ed è praticamente identica al parere sulla vicenda che l’Assessorato regionale aveva chiesto a SMTP, l’agenzia per il trasporto pubblico locale di Parma e provincia”.

“La mala amministrazione di Pizzarotti è talmente evidente, dato che non vi è stata nessuna programmazione preventiva di tali costi aggiuntivi e che questi per la gran parte sono stati scaricati sulle famiglie, che nemmeno i suoi futuri alleati del PD in Regione riescono a difenderlo – ha concluso Rainieri – Vediamo ora se di fronte all’imprevista tirata d’orecchie dei loro amici, il Sindaco e i suoi assessori si rendano conto, almeno stavolta, di avere sbagliato e tornino sui loro passi”.