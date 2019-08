“Cuator Romanzi”, l’opera in piazzale Picelli

Due appuntamenti in piazzale Picelli dedicati alla musica di Verdi: l’iniziativa “Cuator Romanzi”, promossa dall’associazione Viviamo l’Oltretorrente, con il sostegno del Comune di Parma, domenica 1 e domenica 8 settembre, alle ore 18, porterà nel cuore dell’Oltretorrente le selezioni delle opere verdiane “Otello” e “La Forza del destino”.

Entrambe le selezioni saranno eseguite da cantanti professionisti, soprani, tenori, baritoni, bassi e coro che indosseranno costumi messi a disposizione dal Teatro Regio e dallo CSI per le parti più importanti dell’opera.

La serata vedrà la partecipazione anche di due attori provenienti dalla Famija Pramzana, Claudio Cavazzini e Maurizio Landi, che illustreranno l’opera in tutti i suoi passaggi, aggiungendo alcune simpatiche battute in dialetto.