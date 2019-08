Rainieri (Lega) chiede “azioni straordinarie di selezione” contro i cinghiali

Con un’interrogazione rivolta al governo regionale Fabio Rainieri della Lega nord chiede di “contrastare la proliferazione eccessiva di ungulati, in particolare nella provincia di Parma”. Il consigliere propone, infatti, “azioni straordinarie di selezione dei cinghiali”.

Anche in provincia di Parma, rimarca il consigliere, “esiste una vera emergenza dovuta al notevole aumento, negli ultimi anni, della fauna selvatica, in particolare caprioli e cinghiali, causa di sempre maggiori danni per le attività agricole e sempre maggiori pericoli per gli utenti della strada”.

“Le associazioni agricole, venatorie e dei consumatori oltre a molti enti locali – evidenzia Rainieri – sostengono la necessità di urgenti azioni incisive e straordinarie di selezione delle specie non protette e più invasive, in particolare dei cinghiali”. Le ultime proposte di modifica del regolamento regionale per la caccia agli ungulati arrivate dall’assessorato regionale, conclude, “penalizzerebbero invece le forme collettive e tradizionali di caccia al cinghiale”.